Климкин объявил о начале создания Украинского института

В Украине будет создан Украинский институт, который должен заниматься представлением и формированием образа современной Украины в мире. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Европейская правда".

По словам Климкина, пришло время создать Украинский институт, основной задачей которого будет идентификация современной Украины в мире и поднятие доверия к ней за границей, в международной интеллектуальной и культурной среде.

"Идея сегодня – дать толчок проекту, над которым мы последовательно работаем. Это Украинский институт... Это форма презентации страны... это не в узком смысле культурный институт, это будет именно Украинский институт", – подчеркнул министр.

Климкин также сообщил, что институт будет государственным учреждением - не частью МИД, но структурой, аффилированной с министерством.

"Сегодняшнее наше событие – толчок к дискуссии... На сайте МИД сегодня (9 февраля. – Ред.) появится проект устава этого учреждения... мы хотим начать плодотворную дискуссию... мы хотели бы, чтобы каждый сделал свой вклад", – добавил глава МИД.

Климкин также обозначил направления деятельности института.

"Это культурная дипломатия... креативная экономика, наука, образование и, конечно, публичная дипломатия", – добавил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел создаст Институт дипломатической службы имени Геннадия Удовенко вместо Дипломатической академии Украины.

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