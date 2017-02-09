Тимошенко заявила Сайдику, что минский процесс зашёл в тупик

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсудила со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком текущую ситуацию на Донбассе и деятельность Трехсторонней контактной группы в контексте решения ситуации на востоке Украины.
Как сообщает в четверг 9 февраля пресс-служба партии, Тимошенко поблагодарила посла за усилия, благодаря которым удалось предотвратить наихудший сценарий и уменьшить интенсивность конфликта на Донбассе, а также за гуманитарную составляющую его деятельности в рамках Минского процесса.
При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что Минские договоренности зашли в тупик.
"Безусловно, благодаря вашим усилиям нам удалось уменьшить количество жертв на Донбассе, помочь людям и локализовать конфликт. Но с точки зрения реального прекращения войны и установления устойчивого мира в Украине минский процесс так и не достиг цели", - сказала она.
Напомним, ранее, в октябре 2016 года, Тимошенко призвала президента Украины Петра Порошенко обнародовать секретные материалы о переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе: "То, что часть документов и часть договоренностей, по утверждению представителей ОБСЕ, не обнародовалась и является секретной, говорит о том, что что-то делается за спиной украинского народа. И это означает, что украинский народ должен быть очень бдительным, чтобы не сдали интересы нашей нации. Поэтому я хотела бы, чтобы президент четко обнародовал все, что хотят скрыть в переговорах в "нормандском формате".
Она также подчеркнула, что парламентская фракция "Батькивщина" не поддержит проведение выборов на Донбассе в местные органы власти, поскольку они легализируют войну.
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