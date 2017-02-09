Суд разрешил задержать главаря боевиков Захарченко

Апелляционный суд Киеве 8 февраля дал разрешение на задержание главаря боевиков Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Решение принято по жалобе Генпрокуратуры на решение Шевченковского суда Киева от 14 декабря 2016 года, когда судьи в задержании Захарченко отказали.
Захарченко должны задержать с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Захарченко подозревается в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика".
Ранее Захарченко заявлял, что боевики могут претендовать на Херсонскую область и другие "населенные пункты".
Он является основным подозреваемым в деле о гибели мирных жителей под Волновахой в результате теракта в 2015 году.
Ранее руководил донецким отделением бойцовского клуба "Оплот".
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