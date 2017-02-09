Боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения. ВСУ ответный огонь не открывают

Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года о прекращении огня с 00.00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил Антитеррористической операции.
Об этом в четверг сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
Как сообщается, по состоянию на 15.00 часов противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями.
Наибольшую активность противник проявляет на Донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка, Верхнее Торецкое.
"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, на это время их действия не контролирует. В свою очередь, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются режима "тишины" и ответный огонь не открывают", - отметили в пресс-центре штаба АТО.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб и не был ранен.
|
Cсылки по теме:
Боевики получили приказ обстреливать жилые кварталы
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.
Возле Авдеевки боевые действия длились 11 часов. Попыток штурма не было
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.
Во время эвакуации раненых на Светлодарской дуге погибла 45-летняя женщина-фельдшер. Россияне прицельно стреляли из ПТУРа по машине медиков
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.
Минобороны, журналисты и волонтёры рассказали о боях под Авдеевкой
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.
На Светлодарской дуге силы АТО заняли новые позиции и оборудовали опорные пункты, - волонтёр
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.