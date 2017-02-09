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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения. ВСУ ответный огонь не открывают
время публикации: 16:32
последнее обновление: 16:32
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Боевики 34 раза обстреляли позиции сил АТО вдоль всей линии разграничения. ВСУ ответный огонь не открывают

Несмотря на достигнутые договоренности трехсторонней контактной группы от 1 февраля 2017 года о прекращении огня с 00.00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил Антитеррористической операции.

Об этом в четверг сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 15.00 часов противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями.

Наибольшую активность противник проявляет на Донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка, Верхнее Торецкое.

"Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, на это время их действия не контролирует. В свою очередь, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются режима "тишины" и ответный огонь не открывают", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб и не был ранен.

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