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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Минобороны начинает закупать сухпайки новых образцов
время публикации: 12:14
последнее обновление: 12:49
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Комитет конкурсных торгов Минобороны принял решение о начале процедуры закупки полевых рационов нового образца для украинских военных

Комитет конкурсных торгов Минобороны принял решение о начале процедуры закупки полевых рационов нового образца для украинских военных. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"7 дневных рационов. 7 разных дневных рационов. Первая закупка - 112 000 комплектов, срок поставки до 30 мая. Объем разбит на 5 лотов, очень хочется, чтобы на торги вышли (и победили) разные поставщики. Так можно будет и качество сравнить, да и цену сбить", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак предложил проверить качество сухпайков для военных, выставив их на продажу в офицерской столовой Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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