Суд избрал меру пресечения пятерым подозреваемым по делу об ущербе "Энергоатому" на 30 миллионов

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения пятерым подозреваемым в завладении средствами государственного предприятия НАЭК "Энергоатом".
Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, четверо их них взяты под стражу с альтернативой внесения залога (суммарный объем – 35,5 млн грн), еще один находится под домашним арестом.
"Одному из руководителей коммерческой структуры, который предоставил обличительные показания, суд избрал домашний арест", - уточнили в ведомстве.
Ранее следователи НАБУ задержали пять человек, подозреваемых в нанесении ущерба "Энергоатому" на сумму 30 млн грн.
Среди задержанных – один сотрудник "Энергоатома", еще четверо сотрудники частных фирм, которые обеспечили заключение и исполнение договоров по поставкам комплектующих для АЭС по завышенным ценам. При этом разница в ценах превышали рыночные в 18-34 раза.
Напомним, ранее детективы НАБУ установили факты причинения вреда интересам госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование в чешского акционерного общества Škoda JS в контексте расследования махинаций экс-нардепа Николая Мартыненко.
|
Cсылки по теме:
Мартыненко заявляет, что суд постановил закрыть дело против него. НАБУ продолжает расследование
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
Глава НАБУ: дело Мартыненко очень сложное, но вывод не за горами
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.
Лещенко обвинил кандидата в министры инфраструктуры Рябикина в связях с Мартыненко, Фирташем и Лёвочкиным
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2016 г.
В присутствии представителей прокуратуры Чехии допрошен Мартыненко
// NEWSru.ua // Украина // 10 декабря 2015 г.
Чехия просит Украину провести обыски и допросы по делу Мартыненко
// NEWSru.ua // Украина // 10 декабря 2015 г.