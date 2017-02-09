Суд избрал меру пресечения пятерым подозреваемым по делу об ущербе "Энергоатому" на 30 миллионов

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения пятерым подозреваемым в завладении средствами государственного предприятия НАЭК "Энергоатом".

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, четверо их них взяты под стражу с альтернативой внесения залога (суммарный объем – 35,5 млн грн), еще один находится под домашним арестом.

"Одному из руководителей коммерческой структуры, который предоставил обличительные показания, суд избрал домашний арест", - уточнили в ведомстве.

Ранее следователи НАБУ задержали пять человек, подозреваемых в нанесении ущерба "Энергоатому" на сумму 30 млн грн.

Среди задержанных – один сотрудник "Энергоатома", еще четверо сотрудники частных фирм, которые обеспечили заключение и исполнение договоров по поставкам комплектующих для АЭС по завышенным ценам. При этом разница в ценах превышали рыночные в 18-34 раза.

Напомним, ранее детективы НАБУ установили факты причинения вреда интересам госпредприятия НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудование в чешского акционерного общества Škoda JS в контексте расследования махинаций экс-нардепа Николая Мартыненко.

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