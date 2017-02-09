Яценюк считает, что США лучше отгородиться от Мексики именно украинской "Стеной". Готов поделиться

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк готов поделиться с Соединенными Штатами Америки проекту "Стена", потому что он дешевле и эффективнее тот, который США намерены построить на границе с Мексикой.

Об этом он заявил на V Киевском форуме по безопасности для молодежи, отвечая на вопрос участников мероприятия, сообщает "Укринформ".

"Что интересно, фактически по нашему проекту ("Стена") балтийские страны так же начали строить границу... Если надо, то можем передать проект в Соединенные Штаты Америки – будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около 10 млн долларов. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется в Украине", - сказал Яценюк.

Он акцентировал на том, что за два десятилетия "ни одно правительство, ни одна власть" не взялись за строительство украинско-российской государственной границы, и только в 2014 г. этот проект начал воплощать возглавляемое им правительство.

"К величайшему сожалению, финансирование в связи с тем, что я не премьер-министр, существенно уменьшено. Но больше 10 процентов этих работ мы сделали. Чтобы финансирование шло так, как было предложено моим правительством, в конце 2018 года у нас уже была бы построена граница", - убежден Яценюк.

Он заметил, что в этом году на строительство "Стены" в бюджете предусмотрено только 200 млн гривень, и он вместе с фракцией "Народного фронта" намеревается обратиться по этому поводу к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Я знаю, что и премьер-министр, и правительство, и МВД, и Государственная пограничная служба - все стоят за завершение реализации этого проекта. Моя позиция очень четкая: граница между Украиной и Россией будет построена", - заявил лидер "Народного фронта".

Проект "Стена", или "Европейский вал" - фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины и Российской Федерации по суходолу. Он был презентован Арсением Яценюком на заседании Кабинета Министров 3 сентября 2014 года.

10 сентября 2014 года на заседании Кабмина президент Петр Порошенко поручил начать сооружение фортификационных укреплений на границе с Россией. На первом этапе реализация проекта должна состояться на участке границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе возведение запланировано в Луганской и Донецкой областях.

Планируется создать 2 оборонных рубежа. Объем работ составляет около 1500 километров траншей и ходов соединения, свыше 8 тысяч окопов для техники, свыше 4000 блиндажей, создания 60-километрового невзрывного заграждения.

В 2014 году были начаты первоочередные работы относительно фортификационного оборудования и установления систем инженерного заграждения.

Украинско-российская граница является самой длинной в Европе – 1974 км по суходолу и 321 км по морю.

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