Украинские военные сбили в зоне АТО беспилотник

Украинские военные обнаружили накануне вечером в небе неподалеку от линии столкновения в зоне проведения антитеррористической операции беспилотник, после его идентификации БПЛА был сбит.
Об этом в четверг 9 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО на странице в соцсети Facebook.
"8 февраля около 19.00 в небе неподалеку от линии столкновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении. Объект был поражен из стрелкового оружия", - передали в штабе.
В настоящее время с беспилотником работают специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации.
Напомним, что после расшифровки данных с летательного аппарата вооруженных сил Российской Федерации "Орлан-10" (бортовой № 10332), что 6 ноября 2016 года был обезврежен украинскими военными в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района Донецкой области, стало известно о безоговорочном участии Российской Федерации в конфликте на Донбассе. С помощью этого беспилотника осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НВФ в районах населенных пунктов Широкино, Водяное, Талаковка.
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