Парламент Украины принял проевропейский закон о службе в органах, образованных местными советами

Верховная Рада Украины приняла закон "О службе в органах местного самоуправления". Правительственный законопроект №2489 поддержали 253 народных депутата, сообщается на парламентском портале.

Как отмечается, документом, в частности, предусмотрено урегулирование статуса служащих органов местного самоуправления, равный доступ к службе в органах местного самоуправления исключительно на основе профессиональной компетентности и прозрачное принятие на службу в органах местного самоуправления.

Кроме того закон предусматривает деполитизацию службы в органах местного самоуправления, устанавливает новую модель оплаты труда, которая минимизирует субъективизм руководителя, а также предусматривает внедрение эффективного механизма предотвращения коррупции. В новом законе прописаны процедуры перераспределения должностей службы в органах местного самоуправления на служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления, а также усиливаются гарантии использования служащими местного самоуправления государственного языка.

Также законом предусматривается включение норм относительно урегулирования вопроса дисциплинарной ответственности служащих местного самоуправления, предсказания положений относительно особенностей прохождения службы выборными должностными лицами местного самоуправления, новое определение статуса работников патронатной службы в органах местного самоуправления.

Следует отметить, что проект закона готовился с учетом результатов рабочих встреч и его представления в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины группе польских экспертов по вопросам реформы местного самоуправления и децентрализации власти в Украине. Также были проведены рабочие встречи с экспертами проекта Twinning ЕС, в ходе которых были получены предложения учтены в законе.

Напомним, 7 февраля президент Петр Порошенко подписал закон о зачислении части ренты за пользование недрами для добычи нефти и газа в местные бюджеты.

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