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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Порошенко: проведение выборов на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможно
время публикации: 14:24
последнее обновление: 15:14
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса при наличии в регионе оккупационных войск является невозможной
По словам Порошенко, нельзя сравнивать ситуацию на востоке Украины с той ситуацией, которая имела место в ГДР, поскольку там иностранные войска присутствовали на территории страны с ее согласия
Порошенко добавил, что абсолютно неприемлемым является поведение народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, которое является его личной позицией

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса при наличии в регионе оккупационных войск является невозможной, пишет Интерфакс-Украина.

"Относительно заявления посла Германии и соответствующего инцидента возле посольства, тут моя позиция является следующей: проведение выборов на оккупированной территории при присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным", - сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг, 9 февраля, в Киеве, отвечая на вопрос журналистов в связи с инцидентом у посольства ФРГ в Киеве после заявления немецкого посла о выборах на Донбассе.

Санкции против России должен сопровождать диалог, – премьер Греции

По словам Порошенко, нельзя сравнивать ситуацию на востоке Украины с той ситуацией, существовавшей в ГДР, поскольку там иностранные войска присутствовали на территории страны с ее согласия.

"Можно провести параллели с российской базой в Севастополе - мы много раз проводили выборы, когда российские войска по разрешению Украины присутствовали на базе в Севастополе. И абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попробуют "продвинуть" проведение выборов под дулами автоматов", - подчеркнул президент Украины.

Порошенко добавил, что абсолютно неприемлемым является поведение народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, которое является его личной позицией.

"Она (позиция – ред.) была осуждена, насколько мне известно, фракцией и не отображает позицию политической силы", - отметила глава государства.

Фракция "Блок Петра Порошенко" осудила поведение Алексея Гончаренко.

"Осудили его поведение. То, что он сделал, неправильно", - сказал руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Порошенко также заявил, что в ближайшее время состоится его визит в США и что министр иностранных дел Украины Павел Климким в Вашингтоне проведет переговоры по подготовке данного визита.

"Мы договорились (в телефонном разговоре с президентам США Дональдом Трампом, - ред.), что состоится в ближайшее время мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климким посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, нардеп Алексей Гончаренко написал красной краской на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве слово Nein! ("нет" – ред.). Парламентарий заявил, что сделал это в знак протеста против заявления немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о начале уголовного производства по факту хулиганских действий нардепа Гончаренко возле посольства Германии в Киеве.

"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификацией ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Санкции против России должен сопровождать диалог, – премьер Греции

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отмечает, что введенные в отношении Российской Федерации санкции имеют целью побудить РФ сесть за стол переговоров и найти пути решения конфликта с Украиной. Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции после переговоров.

"Мы вводим санкции, чтобы поговорить и найти пути решения вопроса", – сказал Ципрас.

Он отметил, что санкции повлияли на экономику Греции, но у страны "есть международный опыт касательно введения санкций".

"С одной стороны мы понимаем потребность в том, чтобы была выработана определенная реакция на события, но с другой стороны мы считаем, что все санкции должны сопровождаться определенными мерами, мы должны предлагать определенный выход из ситуации, которая сложилась, мы должны вести диалог" – сказал Цмпрас.

При этом он подчеркнул, что "нельзя вводить санкции просто как наказание, мы не хотим этого и не говорим об этом".

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