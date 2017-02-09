Порошенко: проведение выборов на Донбассе в присутствии оккупационных войск невозможно

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса при наличии в регионе оккупационных войск является невозможной, пишет Интерфакс-Украина.

"Относительно заявления посла Германии и соответствующего инцидента возле посольства, тут моя позиция является следующей: проведение выборов на оккупированной территории при присутствии оккупационных иностранных войск является абсолютно невозможным", - сказал Порошенко в ходе совместного брифинга с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в четверг, 9 февраля, в Киеве, отвечая на вопрос журналистов в связи с инцидентом у посольства ФРГ в Киеве после заявления немецкого посла о выборах на Донбассе.

Санкции против России должен сопровождать диалог, – премьер Греции



По словам Порошенко, нельзя сравнивать ситуацию на востоке Украины с той ситуацией, существовавшей в ГДР, поскольку там иностранные войска присутствовали на территории страны с ее согласия.

"Можно провести параллели с российской базой в Севастополе - мы много раз проводили выборы, когда российские войска по разрешению Украины присутствовали на базе в Севастополе. И абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попробуют "продвинуть" проведение выборов под дулами автоматов", - подчеркнул президент Украины.

Порошенко добавил, что абсолютно неприемлемым является поведение народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, которое является его личной позицией.

"Она (позиция – ред.) была осуждена, насколько мне известно, фракцией и не отображает позицию политической силы", - отметила глава государства.

Фракция "Блок Петра Порошенко" осудила поведение Алексея Гончаренко.

"Осудили его поведение. То, что он сделал, неправильно", - сказал руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Порошенко также заявил, что в ближайшее время состоится его визит в США и что министр иностранных дел Украины Павел Климким в Вашингтоне проведет переговоры по подготовке данного визита.

"Мы договорились (в телефонном разговоре с президентам США Дональдом Трампом, - ред.), что состоится в ближайшее время мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел Украины Павел Климким посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, нардеп Алексей Гончаренко написал красной краской на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве слово Nein! ("нет" – ред.). Парламентарий заявил, что сделал это в знак протеста против заявления немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса до вывода оттуда российских войск.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о начале уголовного производства по факту хулиганских действий нардепа Гончаренко возле посольства Германии в Киеве.

"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификацией ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта", - написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Санкции против России должен сопровождать диалог, – премьер Греции



Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отмечает, что введенные в отношении Российской Федерации санкции имеют целью побудить РФ сесть за стол переговоров и найти пути решения конфликта с Украиной. Об этом он сказал на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции после переговоров.

"Мы вводим санкции, чтобы поговорить и найти пути решения вопроса", – сказал Ципрас.

Он отметил, что санкции повлияли на экономику Греции, но у страны "есть международный опыт касательно введения санкций".

"С одной стороны мы понимаем потребность в том, чтобы была выработана определенная реакция на события, но с другой стороны мы считаем, что все санкции должны сопровождаться определенными мерами, мы должны предлагать определенный выход из ситуации, которая сложилась, мы должны вести диалог" – сказал Цмпрас.

При этом он подчеркнул, что "нельзя вводить санкции просто как наказание, мы не хотим этого и не говорим об этом".

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