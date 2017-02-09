Украинские FM-станции начали вещать на Крым

"Украинское радио" и крымская радиостанция Meydan Radio начали вещание, с недавно построенной телерадиовышки в с.Карачун (Херсонская обл.), на территорию аннексированного Крыма.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский "Украинское радио вещает на частоте 100.7, а Meydan Radio на частотах 101.4 та 90.8. Он добавил, что сигнал достигает Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Армянска, а также охватывает всю московскую трассу".

В комментариях к посту С.Костинский уточнил, что вскоре на территорию Крыма начнет вещание "Радио Крым Реалии" и "Херсон FM".

Напомним, в конце января на Чонгаре в течение двух месяцев было завершено строительство телерадиовышки высотой 150 м. Вышка была построена в рамках плана действий проекта стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма.

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