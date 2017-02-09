Украинские FM-станции начали вещать на Крым

"Украинское радио" и крымская радиостанция Meydan Radio начали вещание, с недавно построенной телерадиовышки в с.Карачун (Херсонская обл.), на территорию аннексированного Крыма.
Как написал на своей странице в соцсети Facebook член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский "Украинское радио вещает на частоте 100.7, а Meydan Radio на частотах 101.4 та 90.8. Он добавил, что сигнал достигает Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Армянска, а также охватывает всю московскую трассу".
В комментариях к посту С.Костинский уточнил, что вскоре на территорию Крыма начнет вещание "Радио Крым Реалии" и "Херсон FM".
Напомним, в конце января на Чонгаре в течение двух месяцев было завершено строительство телерадиовышки высотой 150 м. Вышка была построена в рамках плана действий проекта стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма.
|
Cсылки по теме:
В Крыму оккупанты заблокировали сайт "Историческая правда"
// NEWSru.ua // Украина // 24 января 2017 г.
На оккупированный Донбасс будет вещать Украинское радио
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.
В Херсонской ОГА считают, что вышка для вещания на Крым нервирует оккупантов больше, чем ракетные стрельбы
// NEWSru.ua // Украина // 3 декабря 2016 г.
Крым обеспечат украинским вещанием в 2017 году
// NEWSru.ua // Украина // 1 декабря 2016 г.
В Генштабе утверждают, что не все военные крымчане – дезертиры
// NEWSru.ua // Украина // 24 ноября 2016 г.
Нацсовет получил частоты для радиовещания на Крым
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.
На админгранице с Крымом состоялось шествие, посвященное годовщине блокады
// NEWSru.ua // Украина // 24 сентября 2016 г.