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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Украинские FM-станции начали вещать на Крым
время публикации: 14:54
последнее обновление: 14:57
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"Украинское радио" и крымская радиостанция Meydan Radio начали вещание, с недавно построенной телерадиовышки в с.Карачун (Херсонская обл.), на территорию аннексированного Крыма

"Украинское радио" и крымская радиостанция Meydan Radio начали вещание, с недавно построенной телерадиовышки в с.Карачун (Херсонская обл.), на территорию аннексированного Крыма.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский "Украинское радио вещает на частоте 100.7, а Meydan Radio на частотах 101.4 та 90.8. Он добавил, что сигнал достигает Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Армянска, а также охватывает всю московскую трассу".

В комментариях к посту С.Костинский уточнил, что вскоре на территорию Крыма начнет вещание "Радио Крым Реалии" и "Херсон FM".

Напомним, в конце января на Чонгаре в течение двух месяцев было завершено строительство телерадиовышки высотой 150 м. Вышка была построена в рамках плана действий проекта стратегии развития телерадиовещания в Херсонской области и организации вещания на территорию Крыма.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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