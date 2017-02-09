В Донецкой области на линии разграничения подорвался на мине местный житель

На трассе между прифронтовыми селами Павлополь и Чермалык подорвался на мине и получил множественные ранения местный житель 1993 года рождения.

Об этом в четверг 9 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Соответствующая информация поступила в полицию от медиков. Мужчину прооперировали.

"Это первый такой случай в текущем году", - подчеркнули в облполиции.

Напомним, перед этим 27 ноября 2016 года в Марьинке гражданский человек подорвался на гранате и был доставлени в больницу.

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