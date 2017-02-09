 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Донецкой области на линии разграничения подорвался на мине местный житель
время публикации: 21:38
последнее обновление: 21:38
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Донецкой области на линии разграничения подорвался на мине местный житель

На трассе между прифронтовыми селами Павлополь и Чермалык подорвался на мине и получил множественные ранения местный житель 1993 года рождения.

Об этом в четверг 9 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Соответствующая информация поступила в полицию от медиков. Мужчину прооперировали.

"Это первый такой случай в текущем году", - подчеркнули в облполиции.

Напомним, перед этим 27 ноября 2016 года в Марьинке гражданский человек подорвался на гранате и был доставлени в больницу.

facebook

Cсылки по теме:

В Луганской области подорвалось авто с бойцами ВСУ, 1 боец погиб
// NEWSru.ua // Украина // 17 октября 2016 г.

В селе под Луганском на мине подорвались велосипедисты
// NEWSru.ua // Украина // 22 сентября 2016 г.

Штаб: обстановка в АТО улучшилась, за сутки 1 военный подорвался на мине
// NEWSru.ua // Украина // 2 сентября 2016 г.

Под Мариуполем военные подорвались на мине, один погиб, другой ранен
// NEWSru.ua // Украина // 1 июля 2016 г.

Возле Старогнатовки под Мариуполем подорвался на мине БТР с украинскими бойцами – СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 26 мая 2016 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 9 февраля 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017