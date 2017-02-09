Чиновник Черниговской ОГА задержан при получении 40 тысяч долларов "отката"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему обогащения чиновников на средствах, предназначенных для ремонта социальных объектов Черниговщины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Организатором аферы был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов.

За последние два года из государственного бюджета было выделено более 30 миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал "откаты" с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.

Оперативники СБУ задержали чиновника в областном центре при получении в ним в его собственном автомобиле 40 тысяч долларов "отката" от представителя коммерческой структуры.

Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции.

Cсылки по теме: