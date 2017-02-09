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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Чиновник Черниговской ОГА задержан при получении 40 тысяч долларов "отката"
время публикации: 14:52
последнее обновление: 15:15
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Чиновник Черниговской ОГА задержан при получении 40 тысяч долларов "отката"
Чиновник Черниговской ОГА задержан при получении 40 тысяч долларов "отката"
Чиновник Черниговской ОГА задержан при получении 40 тысяч долларов "отката"
Чиновник Черниговской ОГА задержан при получении 40 тысяч долларов "отката"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему обогащения чиновников на средствах, предназначенных для ремонта социальных объектов Черниговщины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Организатором аферы был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов.

За последние два года из государственного бюджета было выделено более 30 миллионов гривен на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время начальник департамента брал "откаты" с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.

Оперативники СБУ задержали чиновника в областном центре при получении в ним в его собственном автомобиле 40 тысяч долларов "отката" от представителя коммерческой структуры.

Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. грн "на горячем" пойман помощник народного депутата из коалиции.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Украина // 3 января 2017 г.

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// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

Мосийчук: взятку за неарест Клюева предлагал Онищенко
// NEWSru.ua // Украина // 8 августа 2016 г.

СМИ: полиция Львова поймала депутата от "Самопомичи" на взятке
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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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