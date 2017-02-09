Во Львове усилят охрану генконсульства Польши

Во Львове будут предприняты меры для дополнительной охраны генконсульства Польши, сообщил глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка, передает "Интерфакс-Украина".
"Вчера я провел беседу с руководителем Национальной гвардии Украины и я думаю, что по результатам беседы мы получим соответствующее ходатайство от руководителя НГУ и обеспечим выполнение дополнительных мер, которые обеспечили бы охрану и безопасность того или иного объекта", – сказал Синютка на брифинге в четверг, 9 февраля.
По его словам, надпись, оставленная неизвестным на ограде генконсульства, является провокацией, "совершенной пророссийскими силами, чтобы рассорить украинцев и поляков".
"Я думаю, что этот та самая цепочка, которая начинается из Гуты Пеняцкой через Быковню и ведет к польскому консульству. И такие вещи будут провоцироваться все чаще и чаще, потому что мы видим, что украинская армия способна отстоять свои рубежи, а во-вторых, мы видим приверженность Украины выполнению Минских договоренностей. Поэтому будут совершаться провокации, чтобы разворошить ситуацию на западе Украины", – сказал глава Львовской ОГА.
Как сообщалось, ночью 8 февраля неизвестный написал на ограде здания генконсульства Польши во Львове "Наша земля", а на самом здании появилось несколько пятен красной краски.
По указанному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".
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