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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Во Львове усилят охрану генконсульства Польши

время публикации: 12:06
последнее обновление: 14:05
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Во Львове будут предприняты меры для дополнительной охраны генконсульства Польши

Во Львове будут предприняты меры для дополнительной охраны генконсульства Польши, сообщил глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера я провел беседу с руководителем Национальной гвардии Украины и я думаю, что по результатам беседы мы получим соответствующее ходатайство от руководителя НГУ и обеспечим выполнение дополнительных мер, которые обеспечили бы охрану и безопасность того или иного объекта", – сказал Синютка на брифинге в четверг, 9 февраля.

По его словам, надпись, оставленная неизвестным на ограде генконсульства, является провокацией, "совершенной пророссийскими силами, чтобы рассорить украинцев и поляков".

"Я думаю, что этот та самая цепочка, которая начинается из Гуты Пеняцкой через Быковню и ведет к польскому консульству. И такие вещи будут провоцироваться все чаще и чаще, потому что мы видим, что украинская армия способна отстоять свои рубежи, а во-вторых, мы видим приверженность Украины выполнению Минских договоренностей. Поэтому будут совершаться провокации, чтобы разворошить ситуацию на западе Украины", – сказал глава Львовской ОГА.

Как сообщалось, ночью 8 февраля неизвестный написал на ограде здания генконсульства Польши во Львове "Наша земля", а на самом здании появилось несколько пятен красной краски.

По указанному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство".

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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