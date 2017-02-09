Минздрав выносит на обсуждение перечень обязательных медуслуг

Министерство здравоохранения выносит на общественное обсуждение проект приказа о Порядке оказывания первичной медицинской помощи, которым определяются обязанности врача первичного медицинского звена и перечень гарантированных исследований и обследований. Об этом 8 февраля на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Укринформ.

"Это порядок оказывания первичной медпомощи, который описывает, как мы выбираем врача, какую помощь он оказывает и объем этой помощи. В документе есть как общие функции врача первичного звена - это профилактика, лечение основных медицинских состояний согласно медицинским протоколам, так и перечень анализов, присущих для первичной медпомощи, перечень скрининговых процедур", - сказал Ковтонюк.

Так, кроме непосредственного оказанияа первичной медпомощи, проектом документа определено предоставление помощи в безотлагательном состоянии, формирование плана обследований пациента и его лечения, назначение лекарств, других лечебных мероприятий, анализ результатов исследований, консультации относительно здорового образа жизни, проведение иммунопрофилактики, оценка рисков заболевания пациента, координация и организация лабораторных исследований, оформление справок, писем нетрудоспособности и пр.

Также в обязанности врача первичной помощи будут входить наблюдение за неусложненной беременностью, медицинский уход за ребенком, направление пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, в случае необходимости на вторичное звено и координация работы с ней, ведение пациентов, болеющих социально опасными болезнями, с психическими расстройствами, предоставление паллиативной помощи (в частности оформление рецептов на обезболивающее и пр.).

Врач первичного звена также занимается оформлением документов для направления на медико-социальную экспертизу и реабилитацию лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, проектом документа определен перечень диагностических процедур и лабораторных исследований на первичном звене, среди которых - гематологические исследования, биохимические и иммунохимические исследования, анализы мочи и кала, электрокардиограмма и рентгенография грудной клетки, в целом 20 позиций.

Перечень скрининговых обследований и показания к ним по следующим заболеваниям определен таким образом: гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, рак шейки матки, колоректальный рак, рак молочной железы, рак предстательной железы.

Также документом определены требования к материальному оснащению учреждения, где оказывается первичная помощь, и другие нормы, регулирующие эту деятельность.

Проект приказа о Порядке будет утвержден после обсуждения с экспертной средой и регионами.

Отдельно заместитель министра отметил, что эти услуги должны предоставляться в полном объеме в медучреждениях всех форм собственности, которые оформляют с населением договоры на оказание услуг гарантированной государством первичной медицинской помощи.

Все документы размещены для ознакомления и общественного обсуждения на сайте миинистерства.

Напомним, с 1 января украинцы имеют полгода на поиск семейных врачей.

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