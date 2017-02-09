Зона АТО: обстрелы продолжаются на всех направлениях

Ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не погиб и не был ранен за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Миссия ОБСЕ: "тишины" нет, боевики вывезли "Грады" из мест хранения



Обстрелы со стороны боевиком с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения не прекращаются по всем направлениям. В частности, на Луганском направлении за сутки зафиксировано 25 обстрелов, треть из них с применением тяжелого вооружения. В районе Крымского боевики применили артиллерию, выпустив по позициям сил АТО около 90 снарядов. Обстрелы из минометов фиксировались в Попаснянском районе, на Бахмутской трассе, а также в населенном пункте Малиновое.

На Донецком направлении напряженная ситуация сохраняется вдоль всей линии разграничения, тяжелое вооружение боевики применяют круглосуточно. Самыми горячими точками были Авдеевка и Светлодарская дуга, где гибридные российско-оккупационные формирования ведут огонь из минометов и танков. Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 33 обстрела, треть их них – из из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении минометно-артиллерийской обстрел позиций сил АТО зафиксирован в Широкино и Лебединском. В результате обстрела булла повреждена электроподстанция в Талаковке. Также боевики трижды обстреляли Марьинку. За сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 24 обстрела, 10 из них – с применением тяжелого вооружения.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Миссия ОБСЕ: "тишины" нет, боевики вывезли "Грады" из мест хранения



В районе Авдеевки продолжаются боевые действия. Это подтверждает отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по информации, которая была по состоянию на 19:30 вторника, 7 февраля.

1 февраля контактная группа призвала соблюдать "тишину" между Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, и до 5 февраля отвести вооружение в соответствии с Минскими соглашениями.

7 февраля в подконтрольной Киеву Авдеевке только за 2 часа члены патруля миссии слышали 49 артвыстрелов, 24 взрыва неопределенного происхождения, многочисленные перекрестные очереди из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецкой фильтровальной станции за 5,5 часов наблюдатели слышали 2 выстрела из миномета клавиром 82 мм, 5 взрывов неопределенного происхождения, многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В Светлодарске в ночь на 7 февраля наблюдатели слышали 199 взрывов, из которых 49 оценены как артиллерийские выстрелы, 7 – как артиллерийские выстрелы, 15 – как разрывы артиллерийских снарядов, 138 взрывов неопределенного происхождения.

Во вторник днем там же слышали 120 взрывов неопределенного происхождения и 12 выстрелов из вооружения неустановленного типа, а потом еще 20 артвыстрелов, 40 очередей из крупнокалиерных пулеметов, многочисленные выстрелы из артиллерийских систем неустановленного типа и перекрестные очереди из крупнокалиберных пулеметов.

Восточнее подконтрольной боевикам Ясиноватой (16 км от Донецка) СММ за час слышала 7 взрывов неопределенного происхождения, а также выстрелы из крупнокалиберного пулемета.

В центре Донецка в ночь на 7 февраля наблюдатели слышали 35 взрывов неопределенного происхождения. На шахте "Октябрьская" СММ зафиксировала 27 таких взрывов, 4 взрыва в воздухе и 24 снаряда. А 7 февраля камера зафиксировала 32 взрыва неопределенного происхождения.

В Дебальцево, которое также контролируют боевики, в ночь на 7 февраля наблюдатели слышали 133 взрыва неопределенного происхождения.

Применение оружия фиксировали и в Курдюмовке, Кадеевке, Северодонецке, Ширкоино, Новотроицкому и Трехизбенке.

Кроме того, СММ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе оружия.

В неподконтрольных Киеву районах за пределами линий отвода члены патруля миссии впервые заметили, что одно из мест для хранения оружия не используется и там отсутствуют 6 самоходных гаубиц (2С1) и 4 реактивных системы залпового огня "Град" калибром 122 мм.

А в подконтрольных Киеву районах впервые зафиксировали за пределами линий отвода 8 самоходных гаубиц (2С3) и 6 буксированных гаубиц (2А65 " Мста-Б", 152 мм).

Также СММ отметило отсутствие 20 самоходных гаубиц (2С3) и 7 буксированных гаубиц (2А65; отсутствие 6 замечено впервые).

В неподконтрольных Киеву районах зафиксировано движение танка Т-64, стоявшего в с. Лиман в 12 км от Луганска, и 4 гаубицы Д-20 (152 мм), на северо-запад к Брянке. Беспилотниик СММ зафиксировал 3 самоходные гаубицы "Гвоздика" (122 мм) неподалеку от Асланово 6 февраля.

За пределами мест хранения в подконтрольных правительства районах зафиксировали 3 танка T-72 и тяжелый военный транспортер на запад от с. Зализнянское (79 км от Донецка).

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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