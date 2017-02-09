Гройсман назвал новые даты получения Украиной "безвиза": февраль - голосование в ЕП, май-июнь - "окончательное решение"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что окончательное решение Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины может быть принято до июня нынешнего года.

"Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, до июня по срокам выйти на окончательное решение", - цитирует выступление Гройсмана в эфире одного из телеканалов агентство "Интерфакс-Украина".

По его мнению, причиной отсрочки Брюсселя стал миграционная кризис в Европе.

"Возник вопрос, чтобы ввести "предохранитель". Если будет в странах безвизовый режим, как быстро принять оперативное решение, чтобы приостановить этот режим... Я думаю, что уже в этом месяце это будет проголосовано. Я так думаю, потому что у меня есть соответствующая информация. И дальше мы выйдем в течение 3-4 месяцев на окончательное решение и по Украине, и Грузии", - подчеркнул он.

По его оценкам, Украина выполнила все необходимые условия для получения безвизового режима с ЕС.

Тем временем сотрудник "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил новую дату одобрения Европарламентом механизма приостановки безвизового режима. По его словам, это будет 13 февраля 2017 года.

При этом, данное решение будет приниматься в приоритетном порядке, не предусматривающем голосование.

"Механизм приостановления безвизового режима будет одобрен на пленарном заседании Европарламента без голосования, скорее всего, 13 февраля", - считает он.

Ранее Йозвяк со ссылкой на собственные данные прогнозировал, что безвизовый режим Украины с ЕС вступит в силу 12 июня. По его словам, для Грузии безвизовый режим вступит в силу несколько раньше, 29 марта 2017 года.

В отношении Грузии журналист ошибся только на три дня: грузины получили право свободно находится в ЕС в течении 90 дней 2 февраля этого года.

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