Комиссия Украина-НАТО обсудила обострение в Авдеевке

Комиссия Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе провела заседание, на котором обсудила недавнее обострение ситуации в Авдеевке Донецкой области. Об этом сегодня, 9 февраля, на своей странице в Facebook написала вице-премьер по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, все члены НАТО выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета.

Вице-премьер также отметила, что у стран-членов НАТО нет сомнений относительно того, что именно Россия и ее приспешники ответственные за эскалацию на Донбассе.

Союзники подтвердили, что отмена санкций против России невозможна, потому что не выполняются Минские договоренности, которые единственным путем решения конфликта. Именно поэтому НАТО продолжит политическое давление на Россию.

Климпуш-Цинцадзе также сообщила, что вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом проведет встречу с руководством НАТО в Брюсселе.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

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