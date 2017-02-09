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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Насиров говорит, что на инаугурацию Трампа его пригласили друзья
время публикации: 11:00
последнее обновление: 11:04
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Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров считает обвинения министра финансов Александра Данилюка в его адрес в допущенных нарушениях во время поездки в США на инаугурацию президента "безосновательными и ненормальными"

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров считает обвинения министра финансов Александра Данилюка в его адрес в допущенных нарушениях во время поездки в США на инаугурацию президента "безосновательными и ненормальными". Об этом глава ГФС сказал в общении с членами Европейской бизнес ассоциации в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"(Заплатить за посещение инаугурации) 250 тыс долларов – это нереальная ситуация, это попытка привлечь внимание общества", - сказал Насиров.

По окончании встречи он уточнил, что посещал инаугурацию по приглашению друзей, в это время был в отпуске, официально согласованном с Кабинетом министров, и готов ответить на запросы соответствующих органов, если они поступят.

Также Насиров отметил, что отказался от заработной платы в ГФС и живет за счет ранее накопленных сбережений и доходов от инвестиций.

Как сообщалось, глава Минфина Данилюк в начале этой недели сообщил о намерении обратиться в Национальное агентство по предупреждению коррупции и Национального антикоррупционного бюро с просьбой проанализировать последние действия Насирова, в частности поездку в США на инаугурацию президента.

По словам министра, глава ДФС не согласовал своего отпуска с Минфином и премьер-министром, что является грубым нарушением.

При этом Данилюк также отметил, что посещение инаугурации президента стоит около 250 тысяч долларов.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  
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