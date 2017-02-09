НАБУ объявило уже четвёртый конкурс на пост главы одесского управления

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило очередной, уже четвертый конкурс на пост главы одесского территориального управления.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны в течение 15 календарных дней подать необходимые документы в бюро.

Первый конкурс еще весной 2016 года выиграл первый заместитель начальника Одесской таможни Семен Кривонос. Позже, однако, выяснилось, что он является фигурантом уголовного производства по вымогательству и получению взятки. Кроме того, у него обнаружилось незадекларированное имущество. Из-за разразившегося скандала Кривонос отказался от должности в НАБУ.

В июле был объявлен повторный конкурс, но он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих требованиям.

В ноябре объявили третий конкурс, который выиграл полицейский из Винницы Дмитрий Руденко. Но, как оказалось, в 2010-2011 гг, когда Руденко был начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, он участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана.

Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами (Гройсман выложил в блоге изображение статуэтки мужчины с эрегированным фаллосом, лежащей на Конституции Украины).

Гройсмана впоследствии полностью оправдали, но до этого он не дожил, скончавшись за неделю до оглашения приговора.

Напомним, что полномочия Одесского теруправления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую область.

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