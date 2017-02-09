Киеврада выделила землю под музей Революции Достоинства

Киевский городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства. За соответствующее решение проголосовали 103 депутата Киевсовета, сообщает Укринформ.

"Мемориальный музейный комплекс должен быть построен на месте трагических событий и должен стать символом борьбы нашего украинского народа за свою свободу, борьбу за достоинство. Память наших героев будет отмечена и увековечена", - сказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Министр культуры Евгений Нищук, в свою очередь, подчеркнул важность того, чтобы это место не пошло под застройку: "Это место сакральное, поскольку там погибли наши герои. Поэтому я надеюсь, что судебные истории прекратятся и Верховная Рада все же утвердит, и мы сможем полноценно провести конкурс на строительство музея Революции Достоинства".

МИнистр подчеркнул, что семьи Героев Небесной сотни будут благодарны за то, что Киеврада приняла это знаковое решение.

"Это не просто музей фактажа, конкретного события. Это - мемориальный комплекс, который предоставит возможность проводить те или иные конференции, круглые столы, горячие обсуждения общественной жизни. Это университет Майдана, это - философия Майдана, свободы и достоинства многих наших событий, которые мы пережили, завоевывая свободу", - заявил Нищук.

Заместитель главы администрации президента Украины и секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив также подчеркнул важность создания такого учреждения.

"Создание этого музея - музея памяти, музея понимания тех процессов, которые происходили в украинском обществе - чрезвычайно важно. Президент выступил в качестве инициатора создания такого музея, он выступает за проведение широкого, масштабного международного конкурса относительно создания этого музея", - сказал Шимкив и добавил, что в каждой столице мира есть историческая достопримечательность, объединяющая поколения.

Проект решения Киеврады имеет целью дать разрешение на разработку проекта землеустройства для музея Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной сотни, 3 в Печерском районе ориентировочной площадью 1,23 га. На соответствующем земельном участке предусматривается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

Напомним, в апреле 2016 года президент Петр Порошенко предоставил государственному учреждению "Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции Достоинства" статус национального.

Директор государственного учреждения "Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции Достоинства" Игорь Пошивайло прогнозирует его открытие этого комплекса через 5-7 лет (до конца 2023 года).

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