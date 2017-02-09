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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Марушевскую допросили из-за премии на 8 марта
время публикации: 07:26
последнее обновление: 07:26
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Бывшая руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская предоставила объяснение в НАПК по поводу получения премии в размере 500 гривен, которая была приурочена к 8 марта. Об этом экс-чиновница сообщила на своем Facebook вечером 8 февраля.

По словам Марушевской, предоставлять объяснения ее вызвали по ходатайству первого заместителя руководителя СБУ Павла Демчина.

"Господин Павел, тщательно отслеживая угрозы государственным интересам в Одесской области, разоблачил коррупцию на таможне. По бюрократической традиции, отдел персонала подготовил к моей подписи приказ к 8 Марта, который предусматривал премирование всех женщин таможни на 500 грн. по случаю праздника. Я имела слабость не отказать", - рассказала она.

"Из-за халатности кадровиков, моя фамилия попала в список на полтысячи человек. Приказ прошел проверку юридического департамента и департамента внутренней безопасности. Теперь СБУ совместно с Национальным агентством по предупреждению коррупции обвиняет меня в административном нарушении из-за конфликта интересов с премирования самой себя на 500 гривен", - добавила Марушевская.

Как известно, Марушевская объявила об отставке с должности в ноябре 2016 года. Свое увольнение она объяснила сопротивлением руководства страны всем попыткам реформирования таможни.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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