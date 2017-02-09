В Раде поймали на кнопкодавстве пятерых нардепов, преимущественно из "Народного фронта"

Пятерых депутатов Верховной Рады из "Народного Фронта", "Блока Петра Порошенко" и партии "Видродження" в четверг 9 февраля поймали на кнопкодавстве.

Среди них трое – нардепы от "Народного фронта", сообщается на сайте движения "Чесно".

В частности, депутат от "НФ" Ярослав Едаков проголосовал за себя и за соседа во время голосования за законопроект 5610 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства).

За этот же законопроект кнопкодавил заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Иванчук.

На видео, опубликованном активистами, видно, что во время голосования депутат Иванчук тянется к пустому месту справа, а затем нажимает кнопку слева. После этого на табло поименного голосования системы Рада высвечивается, что "за" проголосовали три места рядом, хотя там стояли лишь двое депутатов.

Еще один депутат от "Народного фронта" Александр Романовский кнопкодавил телефоном за законопроект 4742 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно статуса старосты села – поселка).

На видео видно, что он, скрывая руку за портфелем, нажимает кнопку телефоном, а затем другой рукой жмет кнопку на пустом месте справа.

Кроме того, активисты поймали на кнопкодавстве депутата из партии "Видродження" Евгения Геллера. Он кнопкодавил во время голосования за законопроект 4110 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно получения полномочий сельских, поселковых городских глав.

Сообщается также, что во время голосования на пленарном заседании в четверг, 9 февраля, за законопроект 5610 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства) кнопкодавил кто-то из депутатов "Блока Петра Порошенко" - Глеб Загорий или Борис Козырь.

На видео, которое опубликовали активисты, Козырь передает Загорию предмет, похожий на депутатскую карточку, после чего последний тянется к месту голосования. В то же время, Козырь голосует и на своем месте.

На табло поименного голосования системы Рада видно, что после этих манипуляций "за" проголосовало пустое место между Дмитрием Андриевским и Глебом Загорием.

Напомним, 17 января движение "Чесно" обнародовал видео, на котором видно, как депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на пленарном заседании 17 января во время голосования за законопроект №4261 Проект Постановления об установлении Дня украинского добровольца, кроме своего места, нажимает кнопку и на месте отсутствующего нардепа Андрея Билецкого.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года народный депутат из группы "Видродження" Антон Яценко установил рекорд по кнопкодавству – он нажал кнопку на 5 местах во время голосования за проект закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию.

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