Новый глава Нацполиции не ожидает коренного перелома в борьбе с преступностью в 2017 году

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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не ожидает снижения уровня преступности в 2017 году. Об этом он сказал в программе "Левый берег с Соней Кошкиной".
Князев о квартирах бывшей жены: это больной для меня вопрос
"Я хотел бы быть оптимистом в этом вопросе, но я реалист. Социальная ситуация в стране такая, что я не уверен, что в 2017-м будет коренной перелом в борьбе с преступностью", - заявил он. Князев пояснил: чтобы понизить уровень преступности, нужно изменить ситуацию в стране.
"Экономика растет не так быстро, а реформы продолжаются. Отбывшие наказание или получившие условное наказание не выстроились в очередь на биржу труда. Мы говорим про уличную преступность: гопники, воры, домушники, карманники... Согласно изменениям уголовно-процессуального кодекса, при имущественных преступлениях мы не арестовываем предварительно. И теперь мы должны проявить законодательную инициативу, показать Верховной Раде, где проблема", - добавил Князев.
Глава Нацполиции также констатировал увеличение количества правонарушений с использованием или угрозой применения оружия. А относительно свободного владения огнестрельным оружием Князев заявил, что считает "правом Верховной Рады выслушать мнение граждан по этому вопросу".
"Я констатирую увеличение количества правонарушений с использованием или угрозой применения оружия. И в этом контексте играет роль незаконное оружие. У нас идет война, и поэтому такие глобальные изменения я бы не рисковал внедрять. Давайте сначала закончим войну, общество остынет, кипяток осядет и тогда примем решение", - сказал Сергей Князев.
При этом он акцентировал внимание на необходимости ужесточить наказание за незаконный оборот оружия.
Князев о квартирах бывшей жены: это больной для меня вопрос
Сергей Князев прокомментировал информацию, опубликованную журналистами-расследователями о нескольких квартирах и элитных авто в собственности у его бывшей жены Виктории Князевой.
"Это очень больной для меня вопрос, потому что он затрагивает не финансовую составляющую Сергея Николаевича Князева, а более личностные взаимоотношения. И оценивать свою личную жизнь, удачную или неудачную семейную жизнь, я бы не хотел, тем более в открытом эфире", - сказал Князев, комментируя собственность своей бывшей жены.
В то же время Князев отметил, что не считает себя "таким успешным коррупционером или успешным чиновником, чтобы заработать такое количество имущества".
Князев также подчеркнул, что в Украине существует достаточно органов, которые могут проверить появившуюся в СМИ информацию.
"Думаю всему свое время и все станет на свои места", - отметил он.
8 февраля Кабмин назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева руководителем Национальной полиции Украины.
В СМИ появилась информация о том, что в собственности Виктории Князевой, которая является бывшей женой Сергея Князева, находятся семь квартир и элитный автопарк. Журналисты утверждают, что, согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась.
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