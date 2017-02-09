Апелляционный суд Киева заочно арестовал Клименко

Апелляционный суд г.Киева удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко.
Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда г.Киева, 8 февраля 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г.Киева удовлетворила ходатайство следователя главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также в определении указано, что в случае задержания Клименко и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.
Напомним, 26 января Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызвала на допрос Клименко на 30 января и 3 февраля.
Как сообщалось, Клименко инкриминируют участие в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.
По данным СБУ, бывший глава переформатированного впоследствии "Минздоха" скрывается в Москве.
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