Апелляционный суд Киева заочно арестовал Клименко

Апелляционный суд г.Киева удовлетворил ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда г.Киева, 8 февраля 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда г.Киева удовлетворила ходатайство следователя главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Клименко и избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также в определении указано, что в случае задержания Клименко и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Напомним, 26 января Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызвала на допрос Клименко на 30 января и 3 февраля.

Как сообщалось, Клименко инкриминируют участие в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах.

По данным СБУ, бывший глава переформатированного впоследствии "Минздоха" скрывается в Москве.

Cсылки по теме: