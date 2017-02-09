Мошенники использовали имя Иво Бобула, чтобы провернуть "собачью" афёру

Народный артист Украины Иво Бобул стал "лицом" новой выходки аферистов, сам того не подозревая. Злоумышленники решили, прикрываясь его именем, развести сердобольных граждан на деньги, пишет Zaxid.net.

Повод для этого они выбрали весьма актуальный. 5 февраля в Брюховичах на Львовщине сгорел единственный приют для собак "Милосердие", и 300 животных остались без крыши над головой и вареной пищи.

Не долго думая, злоумышленники создали в соцсети Facebook фейковую страницу артиста и разместили сообщение о печальной судьбе приюта, призвав перечислять деньги на его восстановление и помощь животным, указав карточный счет "Приватбанка".

Понятно, что на знакомое имя и лицо обратили внимание, люди поверили и начали перечислять деньги. Один из комментаторов даже написал под сообщением, что пожертвовал тысячу гривен.

Однако уже на следующий день настоящий Иво Бобул на своей официальной странице Facebook обратился к поклонникам и сообщил, что страница, на которой собирают "пожертвования", не имеет к нему никакого отношения. Он призвал не реагировать ни на какие провокации, посты или сфмс из других аккаунтов

Певец также рассказал, что автор "клона" заблокировал его, поэтому он не может отправить администрации соцсети просьбу, чтобы они заблокировали мошеннический аккаунт.

Ранее в Украине появились "охотники за головами" интернет-мошенников.

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