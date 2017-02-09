Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полетел в Брюссель эконом-классом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко, который тоже летит этим самолетом в Брюссель.

“Сегодня выступаю в Брюсселе на дискуссии, организованной Martens Center о реформах в Украине. В одной панели также выступление премьера Владимира Гройсмана, который только что зашел в самолет, чем вызвал оживление среди пассажиров. Летит не в бизнес-классе", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня, 9 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибудет с двухдневным визитом в Брюссель. Согласно программе визита, глава украинского правительства обсудит актуальные вопросы с руководством Европейского Союза и НАТО.

В частности, в четверг Гройсман проведет встречу с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер и президентом Европейского совета Дональдом Туском.

В пятницу премьер-министр встретится с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

В ходе переговоров с руководством ЕС предусмотрено обсуждение ситуации на востоке Украины и состояния имплементации Минских договоренностей, хода реализации ключевых реформ в Украине, либерализации визового режима между Украиной и ЕС, актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества и имплементации углубленной всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Во время пребывания в Брюсселе Гройсман также примет участие в международной конференции "Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ", организованной Центром европейских исследований Мартенса. На мероприятии будет продемонстрированы прогресс Украины в реализации ключевых экономических и политических реформ, а также приоритеты правительства на ближайшую перспективу в продвижении повестки дня реформ.

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