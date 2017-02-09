ГПУ квалифицирует "немецкое" граффити Гончаренко как хулиганство. В Раде требуют отозвать его из ПАСЕ

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении депутата Алексея Гончаренко (БПП), разрисовавшего фрагмент Берлинской стены возле посольства Федеративной Республики Германии на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. Об этом 9 февраля 2017 года сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко у себя на Facebook.

Представители БПП отмыли оставленную Гончаренко надпись. Но частично

Мосийчук требует отозвать Гончаренко с ПАСЕ



"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта", - написал он.

В свою очередь Гончаренко считает, что, исписав мемориал, представляющий собой фрагмент реальной Берлинской стены, он поступил абсолютно правильно и это его личная "нота протеста".

"Это моя личная нота протеста против тех заявлений, которые произносил немецкий посол Райхель", - приводит слова нардепа "Эспресо TV".

По словам Гончаренко, "Берлинская стена для того и существует, чтобы делать на ней граффити".

"Вы можете поехать в Берлин. Она (стена - ред.) вся расписана снизу вверх. Это место для политического плаката", - заявил Гончаренко.

Нардеп считает, что надо декоммунизировать мышление людей, считающих, что нельзя "писать по стенам".

Кроме того, в случае необходимости он готов отказаться от статуса депутатской неприкосновенности.

Также политик не возражает против проведения следствия в отношении его выходки у посольства Германии и заявил, чтио будет сотрудничать со следователями.

"Орудие преступления - у меня сохранился мой баллон с красной краской - готов сдать. Добровольно отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Пусть меня полностью расследуют и сделают свои выводы", - подчеркнул Гончаренко.

Напомним, 8 февраля Гончаренко написал краской слово "nein" на фрагменте Берлинской стены у здания посольства. Свой поступок он объяснил тем, что сделал это в знак протеста против скандальных высказываний посла Германии Эрнста Райхеля о выборах в ОРДЛО в присутствии российско-террористических войск.

Немецкий МИД, а также парламентские фракции "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", входящие в состав правящей коалиции "Европейская Украина", осудили поведение Гончаренко, назвав его неприемлемым и дискредитирующим Украину.

Представители БПП отмыли оставленную Гончаренко надпись. Но частично



В Киеве возле немецкого посольства помощники нардепа от БПП Дмитрия Белоцерковца частично отмыли надпись на фрагменте Берлинской стены, которую вчера оставил Гончаренко. Об этом в Facebook написал Евгений Кузык, помощник Белоцерковца.

"Вместе с коллегами частично отмыли "творение" гениального художника, и вместе с посольством Германии очень сожалеем, что у нас есть такие народные избранники... Историческая Берлинская стена - это в первую очередь символ освобождения от коммунизма и советизации + это нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", - написал Кузык.

По его словам, данный жест Гончаренко не имеет ничего общего со здравым смыслом и международной дипломатией.

"Хорошо, что представители посольства вышли к нам, пообщались и понимают, что в каждой стране есть мелкие хулиганы. Жаль, что и таковые имеются и среди народных избранников, представителей народа...", - отметил Кузык.

Мосийчук требует отозвать Гончаренко из ПАСЕ



Нардеп Игорь Мосийчук (HGK) обратился к Верховной Раде с требованием поставить вопрос об отзыве депутата Гончаренко с украинской делегации в ПАСЕ за акцию протеста под посольством Германии. С таким заявлением Мосийчук выступил в четверг, 9 февраля, с парламентской трибуны.

"Требую дать разъяснения той дипломатической диверсии, которую вчера под посольством Германии совершил народный депутат Гончаренко, дать оценку и ставить вопрос об отзыве Гончаренко с ПАСЕ", - приводит слова "радикала" "Украинская правда".

По его словам, к этому призыву присоединяются воюющие в Авдеевке бойцы добровольческого полка "Киев" и другие депутаты.

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