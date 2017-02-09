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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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В МИД Германии назвали поведение Гончаренко, разрисовавшего посольство ФРГ в Киеве, неприемлемым
время публикации: 10:41
последнее обновление: 11:00
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В МИД Германии назвали поведение Гончаренко, разрисовавшего посольство ФРГ в Киеве, неприемлемым

В Германии осудили действия депутата из "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, который красной краской написал "Нет" на фрагменте Берлинской стены у посольства ФРГ в Киеве.

По словам представителя министерства иностранных дел Германии Мартина Шефера, сотрудники посольства пытались остановить действия Гончаренко, но не смогли, поскольку депутат заявлял о своей неприкосновенности.

Шефер назвал действия законодателя "абсолютно неприемлемым поведением", передает "Радио Свобода".

Соратник Гончаренко Сергей Лещенко написал в Facebook, что действия этого депутата могут повредить отношениям Украины и Германии, а также бросают тень на "БПП".

"Творчество" депутата из президентской фракции осудили и во фракции "Народной фронт", назвав такие действия не только недостатком политической культуры, но и "элементарной адекватности".

"Самое мерзкое то, что для дерзости был выбран символ, который имеет важное значение и для Германии, и для Украины как части Европы, освобожденной от российской и советской оккупации", – заявили во фракции.

"Эти никчемные действия наносят ущерб нашим интересам и отвлекают внимание от действительно принципиальных и важных оценок, которые Украина обязана доносить всему миру", – убеждены в "Народном фронте".

В партии считают, что "нельзя уподобляться России".

"Нельзя проводить выборы под дулами российских автоматов. И никакое сомнительное заявление не может быть оправданием варварства, которое ведет в противоположную сторону от цивилизации, демократии и Европы", – заявили во фракции НФ.

Как известно, 8 февраля Гончаренко на аутентичном куске Берлинской стены в Киеве нанес из баллончика с красной краской слово "NEIN", что с немецкого переводится как "Нет".

Он назвал это протестом против заявлений посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, который ранее заявил, что выборы на Донбассе могут состояться и в присутствии российских войск.

В посольстве Германии подчеркнули, что пострадал фрагмент исторической Берлинской стены, падение которой символизировало освобождение от коммунизма и советской гегемонии.

"Имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", – заявили в дипломатическом ведомстве.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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