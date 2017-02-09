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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Апелляционный суд отказался уволить главу Центризбиркома

время публикации: 14:37
последнее обновление: 14:42
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Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского райсуда, который отказался отстранить Михаила Охендовского от должности главы Центральной избирательной комиссии

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского райсуда, который отказался отстранить Михаила Охендовского от должности главы Центральной избирательной комиссии. Такое решение приняла коллегия из 5 судей, передают "Украинские новости".

"Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры оставить без удовлетворения",- огласил судья.

Таким образом, Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции.

Кроме того, суд отказался открыть производство по жалобе антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому в виде личного обязательства, поскольку личное обязательство не подлежит обжалованию.

САП намерена обжаловать это определение.

Как сообщалось, 13 декабря 2016 года Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около 161,7 тыс. долл., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Охендовского и с нарушениями законодательства.

21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В этот же день суд отказался отстранять Охендовского с должности председателя ЦИК.

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Геллер открещивается от "чёрной бухгалтерии" ПР. Костенко и Охендовский уверяют, что денег не брали
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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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