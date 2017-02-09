Геращенко и Линкявичюс поедут на Донбасс

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу, 10 февраля, совершат поездку на Донбасс.

Об этом в четверг 9 февраля сообщила Геращенко на странице в Facebook.

"Встретилась с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом. Поблагодарила за твердую позицию Литвы в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. (...) А уже завтра мы вместе с министром посетим Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию с безопасностью и гуманитарную", - написала она.

Напомним, что в марте прошлого года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Украину уже побывал в зоне проведения Антитеррористической операции. В частности, в поселке Широкино вблизи Мариуполя (Донецкая область), где расположены позиции украинских военных.

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