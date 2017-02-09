Боевика Гиви убили его же подчинённые: "Ему отомстил бы любой", - росСМИ

Ответственность за убийство руководителя бандформирования "Сомали" Михаила "Гиви" Толстых в оккупированном группировкой "ДНР" Донецке взяли на себя его подчиненные.

Как сообщает российское издание "Новая газета", к ним в редакцию обратился гражданин РФ, наемник из Москвы Игорь Мыльцев, представившийся бойцом подразделения "Сомали", которым руководил Толстых.

Сообщив свой позывной - "Француз" - Мыльцев заявил, что покушение на Гиви организовали он и еще трое боевиков из "Сомали".

"Ему отомстил бы любой", - рассказал Мыльцев.

Убийство командира он называет местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам боевика Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви "Сомали". Представители "ДНР" сообщали тогда о ранении самого Гиви во время боя. Впрочем, "Француз" Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает наемник Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу.

"Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, (а) он думал, что нас уже нету в живых!", - рассказал российский наемник.

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара (главарь организации "ДНР" Александр Захарченко, - Ред.) (был) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", - далее поведал "Француз".

Мыльцев рассказывает, что после покушения на другого командира боевиков "Спарта" Арсения "Моторолу" Павлова Гиви всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

"Вход копейка, выход рубль, - выразился террорист "Сомали". - Гиви не выпускали (из "ДНР"), и нужно было уходить красиво – просто так от дел же не отойти. Это как в воровском мире".

Как рассказывает Мыльцев, сам он сейчас находится в окрестностях Донецка.

Боевик также назвал обвинения "властей ДНР" в адрес украинских спецслужб относительно ликвидации Гиви "смешными".

На страничке "Француза" на "Вконтакте" выложено несколько десятков фотографий, где он запечатлен вместе с другими вооруженными людьми – в том числе посреди боевых позиций, окопов, укреплений, на фоне тяжелого вооружения, зенитных орудий и БТР.

"Я в розыске ("МГБ") и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару теперь есть, за что переживать" .

Отмечается, что в статусе боевика "Француза" на "Вконтакте" вскоре после покушения на Гиви появилась запись: "Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!"

Как сообщалось, главарь боевиков "Сомали" Михаил Толстых с кличкой Гиви погиб от реактивного пехотного огнемета "Шмель" 8 февраля во временно оккупированном Донецке.

Перед этим, 3 февраля, разведка сообщала о том, что российское военно-политическое руководство угрожает уволить главарей боевиков "ДНР" в случае утраты ними контроля над Ясиноватским плацдармом. В этом районе – около Авдеевки – с конца января шли жестокие бои: российско-террористические войска многократно атаковали позиции сил АТО, однако все их наступления были отбиты. Оккупанты лишились стратегической позиции ("Алмаз-2"), с которой полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.

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