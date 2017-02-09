В Раде подрались Лещенко и Мельничук

Народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Мельничук пытался избить другого депутата, Сергея Лещенко, из-за поста в Facebook. Об этом рассказали другие депутаты, ставшие свидетелями драки в парламентском зале. В результате драки Лещенко оторвали рукав пиджака, передает "Украинская правда".

По словам депутатов, Мельничук ругался с Лещенко из-за поста в Facebook о том, что депутаты БПП не приходят на комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции по указанию Администрации президента.

"Была дискуссия, почему Сергей это написал", - сказал депутат от БПП Игорь Артюшенко.

"Иван Мельничук начал драться с Лещенко. Это полный абсурд парламентаризма", - отметил внефакционный нардеп Юрий Деревянко.

Позже в потасовку вмешался нардеп от БПП Олег Барна, который их разнял.

"Я только видел, как Лещенко отмахивался, когда Барна их разнимал", - отметил нардеп Валерий Пацкан.

Позже с трибуны парламента выступил коллега Лещенко - нардеп Мустафа Найем.

По его словам, борцы с коррупцией "подвергаются пыткам физическим и нравственным". "Мы никогда не чувствовали поддержки от этих людей в парламенте. Так же начинал Янукович", - добавил Найем.

Председатель парламента Верховной Рады Андрей Парубий назавл драки в зале палрамента "неприемлемыми" . "Это дискредитирует тех, кто участвует в драке, и весь парламент", - сказал глава парламента.

Парубий сказал, что обратился в регламентный комитет Рады для принятия мер.

В свою очередь депутат БПП Иван Мельничук заявил: "Прозвучала циничная ложь. Он оговаривает всех, начиная с президента, заканчивая народными депутатами".

Мельничук утверждает, что они подошли к Лещенко, чтобы узнать, откуда у него информация, которую тот опубликовал в Facebook.

"Каждый должен отвечать за свои слова, даже ценой разорванного рта и синяков под глазами", - отметил Мельничук.

В то же время, нардеп Игорь Артюшенко, о котором также писал Лещенко, подтвердил, что 8 февраля не ходил на заседание парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Пока отдельные политики будут использовать комитет для личного пиара и политиканства вместо работы - меня на комитете не будет, потому что я не буду собственной фамилией прикрывать их истерические выпады", - заявил Артюшенко.

Как сообщалось, 8 февраля нардеп Лещенко сообщил в Facebook, что часть депутатов БПП не ходят на заседания комитета по борьбе с коррупцией якобы по указанию из Администрации президента.

"Депутаты от лояльной части БПП бойкотируют заседания антикоррупционного комитета Рады. Говорят, их вызвали на Банковую и сказали срывать кворум. Пару раз сорвут - и потом можно обвинять комитет в несостоятельности. Но заседание началось и без них. В принципе, все правильно делают - показывают, кто главный коррупционер в стране", - написал Лещенко.

В комментариях под постом Лещенко уточнил, что не было в частности нардепа Игоря Артюшенко. Другие комментаторы добавили, что не было Кривохатько, Барны и Мельничука.

Отметим, ранее в кулуарах Верховной Рады произошла драка между депутатами фракции Радикальной партии Олега Ляшко и помощником бывшего главы администрации президента, представителем Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы Виктора Медведчука.

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