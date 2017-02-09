Нардепы хотят принять Этический кодекс парламентария: показали меморандум о намерении

Группа народных депутатов из разных фракций представила Меморандум о намерениях принять Этический кодекс парламентария.

Об этом в четверг 9 февраля сообщает "Укринформ".

"На самом деле так случайно произошло. Сегодня был показательный день в плане этики парламентариев в Верховной Раде... Народные депутаты делают свой первый шаг, наконец, к принятию в этой Верховной Раде Кодекса поведения народного депутата, или Этического кодекса народного депутата", - сообщила на брифинга одна из подписантов Меморандума Елена Сотник (фракция "Объединение "Самопомич").

По ее словам, нет сомнений ни у одного гражданина Украины, что этические лица некоторых народных депутатов "вызывают, мягко говоря, сомнения".

Сотник отметила, что настоящей Декларацией о намерениях депутаты начинают площадку переговоров по подготовке Этического кодекса народного депутата.

"А до того, как он будет принят, мы фиксируем, что мы будем придерживаться принципов прозрачности, избегать конфликтов интересов, быть подотчетными гражданам, а также быть этичными в своем поведении, уважать людей и права человека", - сказала депутат.

Подписанты призвали присоединиться к этому Меморандуму о намерениях других депутатов.

Среди подписантов Меморандума – депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко, от "Батькивщины" - Елена Шкрум, от БПП - Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Оксана Юринец, внефракционный Остап Еднак.

Как сообщалось сегодня ранее, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Иван Мельничук пытался избить другого депутата, Сергея Лещенко, из-за поста в Facebook. В потасовку вмешался нардеп от БПП Олег Барна, который их разнял. Председатель парламента Верховной Рады Андрей Парубий назвал драки в зале палрамента "неприемлемыми" . "Это дискредитирует тех, кто участвует в драке, и весь парламент", - сказал глава парламента. Парубий сказал, что обратился в регламентный комитет Рады для принятия мер.

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