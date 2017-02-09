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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Стандарты ЕСПЧ: Ефремов – первый украинец, который не будет сидеть в "клетке" во время суда
время публикации: 13:40
последнее обновление: 13:40
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Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова в Старобельском райсуде Луганской области освободили из "камеры" на период судебного заседания

Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова в Старобельском райсуде Луганской области освободили из "камеры" на период судебного заседания. Как сообщил сегодня, 9 января, адвокат Андрей Смирнов, суд удовлетворил ходатайство защиты экс-соратника Виктора Януковича, передает "Интерфакс-Украина".

"Для полноценного осуществления защиты Александр Ефремов в судебном заседании будет находиться радом со своими адвокатами", – сказал защитник политика.

"Ради справедливости стоит заменить, что это первое подобное применение практики ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека – ред.) в украинских судах", – добавил он.

Напомним, 17 января 2017 года Старобельский суд продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта.

Экс-"регионала" обвиняют в сепаратизме, организации захвата в 2014 году Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату областного управления Службы безопасности Украины, содействии созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики" и государственной измене.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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