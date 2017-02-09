В четырёх областях сохраняется ограниченное движение на дорогах

В связи с ненастьем сохраняются ограничения движения в четырех областях Украины – Херсонской, Волынской, Хмельницкой и Закарпатской. Об этом сообщает утром 9 февраля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укравтодор.

На Херсонщине из-за переметов и гололедицы ограниченно движение для всех категорий транспорта по дороге общего пользования Т-04-03 Марьянское – Берислав – (Р-47), на всей протяжности Херсонской области (от км 3+868 – км 98+768).

На Волыни из-за снегопада, вьюги и сильного ветра на дороге Т-18-02 (М-07) – Маюничи – Великая – Осница – Красноволя – Колки – (Р-14) – Копылля – Рожице – Торчин – Шклынь – (Н-17), км 110 - км 117 (Торчин – Билостик) движение закрыто для всех видов транспорта.

На Закарпатье из-за перелив воды до сих пор перекрыто движение на дороге местного значения ОБ-071207 Ужгород – Демичи, км. 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица, есть объезд.

На Хмельнитчине из-за гололедицы ограниченно движение тяжеловесного транспорта и автобусов по дорогам местного значения.

Ранее харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.

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