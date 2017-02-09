В Голландии подняли вопрос достоверности подписей за "украинский" референдум – СМИ

Правительство Нидерландов не проверяло достоверность 427 тыс. подписей, которые были собраны, чтобы инициировать консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как передает "Укринформ", об этом сообщил нидерландский телеканал RTL Nieuws, ссылаясь на письмо министра внутренних дел и дел королевства Рональда Пластерка в ответ на запрос юриста Кристиана Албердингка Тхейма.

"Проверялось только, принадлежали ли имя, адрес и дата рождения лицу, которое является зарегистрированным избирателем. Не проверялось, действительно ли люди подписали и направили форму", - отмечает издание.

Министр признал, что такая система создает риск махинаций. В то же время, как отмечает издание, письмо министра не указывает, что такие махинации имели место в случае референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Профессор государственного и административного права Вим Вурманс заявил в интервью RTL, что такой подход является чрезвычайно уязвимым.

"Если бы кто-то хотел это сделать, манипуляции возможны", - сказал он.

Голландский депутат от оппозиционной партии D66 Кейс Верхувен заявил, что шокирован этой информацией.

"Я бы хотел узнать об этом заранее и отнестись к этому серьезно. В связи с этим возникает вопрос, были ли все подписи реальны и действительно ли референдум должен был состояться", - заявил Верхувен.

В другой оппозиционной партии, CDA, также раскритиковали эту ситуацию.

"Мы против референдумов. Но если вы делаете это в любом случае, важно, чтобы подписи были подтверждены теми, кто их представляет", - заявил депутат Мустафа Амауч.

Представитель инициаторов референдума, группы Geen Peil Барт Ньюман заявил, что сбор подписей происходил в соответствии с правилами.

В то же время, как отмечает издание, пока нет возможности проверить силу подписей, поскольку они уничтожены, поэтому результаты являются финальными.

Напомним, 6 апреля прошлого года прошел консультативный референдум о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Для того, чтобы начать референдум, необходимо было собрать на первом этапе 10 тысяч подписей, а на втором 300 тысяч подписей. По сообщениям, было собрано 427 тысяч подписей и назначен консультативный референдум. Согласно официальным результатам, на референдуме "против" ратификации Нидерландами соглашения проголосовал 61 % избирателей (2 млн 509 тыс. 395 избирателей). "За" проголосовало 38, 21 % избирателей (1 млн 571 тыс. 874 избиратели). Явка составила 32, 28 %.

Правительство страны выступило за поиск решения, которое бы давало возможность снять высказанные во время кампании "беспокойство" избирателей и при этом ратифицировать документ. В середине декабря прошлого года лидеры Евросоюза согласовали предложенные Нидерландами предложения относительно условий завершения ратификации в стране Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Сейчас законопроект для ратификации соглашения уже передан в нидерландский парламент.

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