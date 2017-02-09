Минюст: оккупацию Крыма готовили в Кремле ещё до начала Революции Достоинства, доказательства переданы в Европейский суд

Министерство юстиции Украины в тесном сотрудничестве с другими органами собрало и передало в Европейский суд по правам человека огромное количество доказательств подготовки со стороны Российской Федерации спецоперации по оккупации украинских территорий. Об этом 9 февраля 2017 года во время пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Минюста в международных судах, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Так называемая версия Российской Федерации, что они эмоционально отреагировали на Революцию Достоинства и именно поэтому помогли своим "братьям" в Крыму с проведением "референдума" является полной ерундой. Россия готовила захват Украины и активная фаза этого процесса началась еще в 2013 году", - цитирует министра официальный сайт ведомства.

По его словам, в течение предыдущих лет собрано огромное количество доказательств по фактам оккупации Крыма, которые уже поданы в ЕСПЧ в рамках дел против России. "У нас есть документированные доказательства того, что Российская Федерация несанкционированно увеличила свой военный контингент. Кроме того, они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма, что зафиксировано документально. Нам точно известны фамилии должностных лиц РФ, которые еще до Революции Достоинства координировали эту спецоперацию. Кроме этого, есть показания свидетелей и ряд документальных доказательств захвата в плен гражданского населения и применения к ним пыток", - подчеркнул министр юстиции.

Кроме того, об этих приготовлениях был проинформирован тогдашний президент Украины Виктор Янукович, которой не только не препятствовал осуществлению данного плана государства-агрессора, а наоборот предоставлял россиянам всестороннее содействие, передает "Ліга.net".

"Фактически они (Янукович и его окружение - ред.) помогали том, чтобы в Крыму в течении 2013 года развивалась подготовка к захвату. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ", - заявил министр.

По его убеждению, все эти сведения подтверждаются данными украинских спецслужб, правоохранительных органов, показаниями свидетелей и документальными материалами, которые удалось получить Минюста.

Он напомнил, что в настоящее время подано пять заявлений Украины против России в ЕСПЧ. Это два заявления, касающихся оккупации Крыма в период с февраля по сентябрь 2014 года, а также с сентября 2014 по лето 2015 года. Еще два заявления касаются событий на Донбассе и начала фактической войны России против Украины на территории Луганской и Донецкой областей в те же периоды. Пятое заявление - это дело детей-сирот. Последнее дело чрезвычайно важно с точки зрения доказывания факта сотрудничества РФ с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". "У нас имеется неопровержимые доказательства, что именно официальные пограничные органы Российской Федерации пропустили и способствовали незаконному похищению украинских детей и перевозке их на территорию РФ", - добавил Петренко.

Сейчас Украина продолжает подготовку шестого иска.

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