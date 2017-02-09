Сутки в зоне АТО прошли без потерь

За минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 82 раза открывали огонь по позициям украинских сил, потерь среди военных ВСУ нет. Об этом сегодня, 9 февраля, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении из 152 мм артиллерии боевики обстреливали Луганское. Из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били по Невельскому, Верхнеторецкому, Каменке, Авдеевке, Опытному, Пескам, Троицкому, Луганскому, Мироновскому и Зайцево. По Луганскому и Авдеевке также огонь вели танки.

На Луганском направлении из артиллерии 152 и 122 мм сепаратисты обстреливали Новотошковское и Крымское. Из минометов боевики били по Малиновому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Катериновке, Попасной, Крымскому, Новозвановке, Желтому и Новоалександровке. По Новозвановке вели огонь БМП и БТР боевиков.

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии террористы обстреляли Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов были обстреляны Широкино и Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты открывали огонь по Лебединскому, Водяному, Павлополю, Широкино и Гнутово.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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