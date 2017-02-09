В Мининформполитики признались, что бессильны перед российской пропагандой

У Министерства информационной политики Украины нет ресурсов для борьбы с российской пропагандой, сообщил государственный секретарь ведомства Артем Биденко в эфире телеканала "112 Украина".

"У государства, тем больше у нашего министерства, нет достаточно ресурсов для того, чтобы быстро найти такой фейк. Нет специалистов, которые скажут, что: "Вот, по этим признакам мы видим, что снимали что-то ложное". Поэтому все надежда на то, что максимально быстро общественные организации смогут найти такие вещи", - отметил Биденко.

И только тогда, по его словам, министерство поможет привлечь все ресурсы, чтобы обнародовать эту информацию в официальных СМИ, предоставить ее западным партнерам, продемонстрировать именно те признаки фейковости, которые будут найдены экспертами.

Кроме того, Биденко заявил, что Миниформполитики не способно регулярно мониторить наличие украинских каналов на оккупированной территории.

"Это довольно сложно сказать, потому что мониторинг не проводится официальными публичными методами, а те люди, которые там находятся и могут это мониторить, они не всегда в доступе. А некий постоянный мониторинг невозможен в принципе, потому что это неподконтрольная территория, там террористы", - рассказал государственный секретарь.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят две стратегии информационной реинтеграции Крыма и Донбасса.

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