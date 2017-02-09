В Киеве бандиты в балаклавах украли у предпринимателя более трех миллионов гривен

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что вечером в среду, 8 февраля, в столичном переулке Электриков неизвестные люди, скрывшие лица балаклавами, ограбили предпринимателя на сумму более трех миллионов гривен.

Предприниматель сообщил, что остановился на своем авто и в это же время из другого автомобиля к нему подбежали неизвестные в балаклавах, вытащив из багажника автомобиля сумку с деньгами.

Грабители сели в автомобиль марки Audi A4 серого цвета и скрылись с места преступления.

Правоохранители начали розыск преступников и поиск возможных свидетелей ограбления.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не ожидает снижения уровня преступности в 2017 году.

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