FreeBalukh: крымские правозащитники объявили акцию в поддержку активиста

Крымская правозащитная группа (КПГ) начинает акцию в поддержку политзаключенного Владимира Балуха, который 8 февраля отмечал день рождения. Активисты предлагают всем желающим написать ему письма. Об этом сообщает сайт КПГ.

"Мы предлагаем каждому написать письмо для Владимира Балуха и поможем передать его адресату", - говорится в сообщении.

В КПГ напомнили, что Балуха преследуют с 2014 года. В его доме неоднократно приходили с обысками. Каждый раз изымали украинский флаг, установленный на крыше его дома. Однако Балух снова возвращал флаг на свой дом. 29 ноября 2016 года он разместил на стене своего дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18". После этого, 8 декабря 2016 года, сотрудники ФСБ задержали его. Сейчас активист находится в СИЗО Симферополя, состояние его здоровья постоянно ухудшается.

"Напишите Владимиру Балуху письма или слова поддержки, пришлите их на электронный адрес Крымской правозащитной группы crimeahrg@gmail.com с пометкой "для Владимира Балуха". Эти письма будут распечатаны и переданы Владимиру в СИЗО Симферополя", - отметили в КПГ.

Напомним, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в домах Балуха и его матери. После обыска активиста задержали. 12 декабря "Раздольненский районный суд" избрал меру пресечения для крымчанина в виде содержания под стражей. Балуха обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов".

По мнению экспертов КПГ, в действиях судебных и силовых органов содержатся грубые нарушение не только международного, но и российского уголовно-процессуального законодательства, которое де-факто применяется в Крыму.

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