На Харьковщине из-за холодов приостановили работу 74 школы

В Харьковской области приостановили учебный процесс в связи с понижением температуры в 74 школах.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Департамент науки и образования Харьковской областной государственной администрации.
В частности, с 9 февраля занятия приостановлены в 17 школах Золочевского района, в 12-ти - Шевченковского и в 21-й школе Волчанского района.
Ранее с 8 февраля учебный процесс также был приостановлен в пяти школах Дергачевского района и 19-ти - Купянского.
Учебный процесс в этих школах будет возобновлен после повышения температуры воздуха.
Напомним, в Николаеве с 8 февраля приостановили обучение в школах из-за сложных погодных условий и увеличения показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.
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