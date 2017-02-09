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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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На Харьковщине из-за холодов приостановили работу 74 школы
время публикации: 21:47
последнее обновление: 21:47
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В Харьковской области приостановили учебный процесс в связи с понижением температуры в 74 школах

В Харьковской области приостановили учебный процесс в связи с понижением температуры в 74 школах.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Департамент науки и образования Харьковской областной государственной администрации.

В частности, с 9 февраля занятия приостановлены в 17 школах Золочевского района, в 12-ти - Шевченковского и в 21-й школе Волчанского района.

Ранее с 8 февраля учебный процесс также был приостановлен в пяти школах Дергачевского района и 19-ти - Купянского.

Учебный процесс в этих школах будет возобновлен после повышения температуры воздуха.

Напомним, в Николаеве с 8 февраля приостановили обучение в школах из-за сложных погодных условий и увеличения показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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