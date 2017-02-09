Рада определила порядок добровольного присоединения к объединённым территориальным громадам. Приняла закон

Верховная Рада на заседании в четверг 9 февраля поддержала закон №4772 о внесении изменений в законодательство о добровольном присоединении территориальных общин.

За закон во втором чтении и в целом проголосовал 241 народный депутат, передает "Интерфакс-Украина".

Рада дополнила закон о добровольном объединении общин разделом II (прима) "порядок добровольного присоединения к объединенным территориальным общин". Согласно этому разделу, право добровольного присоединиться к объединенной общине имеет смежная сельская или поселковая община, которая в соответствии с перспективным планом формирования территорий областных общин принадлежит к этой объединенной территориальной общине.

Сельский или поселковый голова обеспечивает изучение предложения об инициировании добровольного присоединения и 30-дневное общественное обсуждение этого вопроса, после чего направляет его в соответствующий совет. После решения местного совета о присоединении сельский или поселковый голова отправляет предложение в сельский, поселковый, городской совет объединенной территориальной общины, к которой намерен присоединиться. Этот совет рассматривает предложение и принимает решение о согласии либо отказе.

В законе прописан порядок подготовки проекта решения о добровольном присоединении, а также особенности прекращения полномочий сельских, поселковых советов и голов территориальной общины, которая присоединилась к объединенной территориальной общине.

Ст.9 закона о добровольном объединении общин дополнена нормой о том, что Кабмин может признать объединенную общину способной, если количество населения такой общині составляет не менее половины количества населения территориальных общин, которые должны были войти в состав такой общины в соответствии с перспективным планом.

Если совет объединенной территориальной общины отказал в добровольном присоединении к ней другой общины, Кабмин может отменить решение о признании такой объединенной территориальной общины способной.

Напомним, 14 марта 2014 года Владимир Гройсман – тогда еще вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – заявил о старте в Украине административной реформы по децентрализации власти, суть которой заключается в передаче значительных полномочий и бюджетов от государственных органов органам местного самоуправления.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что в конце 2016 года будет 368 объединенных территориальных громад (общин).

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