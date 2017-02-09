СМИ: безвизовый режим для Украины вступит в силу 12 июня

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня", - написал он.
Как сообщалось, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля.
It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 лютого 2017 р.
После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.
2 февраля на пленарном заседании Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".
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