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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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СМИ: безвизовый режим для Украины вступит в силу 12 июня
время публикации: 11:33
последнее обновление: 11:49
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Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня", - написал он.

Как сообщалось, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля.

После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.

2 февраля на пленарном заседании Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран "Шенгенской зоны".

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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