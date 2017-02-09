В Днипре находятся 120 неопознанных тел украинских военных

В Днипре на данный момент находятся 120 неопознанных тел украинских военнослужащих. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" глава гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" Ярослав Жилкин, которая занимается поиском погибших на Донбассе.

"Есть также неопознанные тела в Запорожской области и в Харьковской, также есть несколько могил в Старобельске", - уточнил он.

При этом Жилкин подчеркнул, что процесс опознания тел идет, однако не так быстро из-за нехватки ресурсов.

Он также рассказал, что поисковые миссии продолжают работать на территориях в зоне АТО, куда имеют доступ.

"Нам известен ряд захоронений, там еще около 100 человек", - резюмировал волонтер.

Напомним, в декабре 2016 года начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявлял, что с начала проведения антитеррористической операции и по состоянию на конец ноября 2016-го на Донбассе погибли 3 064 бойцов от всех силовых структур, ранены более 10 тысяч человек.

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