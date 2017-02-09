В Днипре находятся 120 неопознанных тел украинских военных

|
В Днипре на данный момент находятся 120 неопознанных тел украинских военнослужащих. Об этом сообщил в эфире "112 Украина" глава гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" Ярослав Жилкин, которая занимается поиском погибших на Донбассе.
"Есть также неопознанные тела в Запорожской области и в Харьковской, также есть несколько могил в Старобельске", - уточнил он.
При этом Жилкин подчеркнул, что процесс опознания тел идет, однако не так быстро из-за нехватки ресурсов.
Он также рассказал, что поисковые миссии продолжают работать на территориях в зоне АТО, куда имеют доступ.
"Нам известен ряд захоронений, там еще около 100 человек", - резюмировал волонтер.
Напомним, в декабре 2016 года начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявлял, что с начала проведения антитеррористической операции и по состоянию на конец ноября 2016-го на Донбассе погибли 3 064 бойцов от всех силовых структур, ранены более 10 тысяч человек.
|
Cсылки по теме:
Статус участников боевых действий получили 281 тысяча человек
// NEWSru.ua // Украина // 8 февраля 2017 г.
В 2016 году в зоне АТО небоевые потери превысили боевые, - Минобороны
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Семьи пропавших участников АТО просят создать поисковую группу в рамках "Минска"
// NEWSru.ua // Украина // 20 декабря 2016 г.
Миссия "Чёрный тюльпан" в 2016 году обнаружила на Донбассе 106 тел
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
Боевики согласились передать Украине тела двух военных
// NEWSru.ua // Украина // 29 ноября 2016 г.
В Черновцах в школе открыли мемориальные доски трём погибшим выпускникам - бойцам АТО
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.
На Виннитчине открыли мемориальный памятник погибшим бойцам полка "Ягуар"
// NEWSru.ua // Украина // 7 сентября 2016 г.