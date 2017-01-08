Украина возобновила водоснабжение оккупированного Луганска, несмотря на долг более 120 млн грн

Компания "Луганское энергетическое объединение" снова подает электроэнергию на Попаснянский водоканал - в неподконтрольный Украине Луганск и его окрестности будет поставляться вода.

Об этом сообщил гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай, передает "Громадське радіо".

Он сообщил, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января "ЛЭО" отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.

"Порядка 128 - 129-ти миллионов - долг Попаснянского водоканала, и 6 зашло, они считают их так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, ну и считаем где-то 122-123 млн долг", - рассказал Грицай.

Напомним, ранее Попаснянский водоканал получил 10,5 млн гривен из неподконтрольных районов. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили, что это первая оплата после года переговоров.

Как известно, в начале декабря Киев из-за долгов остановил подачу воды в ОРЛО.

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