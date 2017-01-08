В Киевской области 4 овчарки насмерть загрызли участника АТО, который защитил собой женщину

В Киевской области в селе Кучаков Бориспольского района четверо собак насмерть загрызли мужчину.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, трагедия произошла в субботу, 7 января, утром. Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с кинологами Главного управления полиции Киевской области, ветеринарная служба.

Собак умертвили. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время, волонтер Светлана Шеповалова написала в Facebook, что погибший – участник АТО Владимир Томилин и уточнила, что его загрызли 4 немецкие овчарки.

По ее словам, у Владимира осталось двое маленьких детей, жена инвалид и старенькая мать.

Шеповалова также сообщила, что председатель сельского совета Кучакова отказался помогать в вывозе тела погибшего, сославшись на нехватку денег. Владимир был зарегистрирован в Дарницком районе Киева.

В то же время, как сообщает пресс-служба Киевской ОГА, Томилин ценой своей жизни защитил женщину.

"Сегодня около 6 утра в селе Кучаков на территории садового кооператива на мужчину и женщину, которые шли на электричку, напали 4 восточно-европейские овчарки. 40 летний Владимир Томилин, участник АТО, ценой собственной жизни защитил женщину, закрыв ее от собак, и заставив спасаться бегством", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ОГА отмечает, что на крики мужчины один из соседей выбежал и подстрелил одну из собак, тем самым прогнав других.

Разъяренные жители села пытались совершить самосуд над 60-летним хозяином собак, который ранее игнорировал просьбы односельчан обезопасить их от опасных животных.

Полиция квалифицировала дело как непреднамеренное покушение на убийство.

Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган взял данное дело под личный контроль.

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