Оккупанты собираются развернуть в Крыму полк ВДВ – боятся вторжения с Украины

Представители парламента страны-агрессора утверждают, что в 2017 году на территории Крыма будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет сформирован 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Об этом корреспонденту ресурса "Новости Крыма" сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов, говоря о мерах "по укреплению обороноспособности" полуострова.

"Приняты политические решения по укреплению обороноспособности Крыма. Это формирование общевойскового корпуса, который по существу во многом обеспечит полную устойчивость сухопутной составляющей. Принято решение, что в 2017 году будет развернут десантно-штурмовой батальон, на базе которого в последующем будет развернут 3-й полк 7-й десантно-штурмовой дивизии с местом постоянной дислокации в Крыму", – отметил представитель оккупантов.

Кроме того, по словам Шаманова, значительную лепту в укрепление обороноспособности Крымского полуострова вносит обновление материально-технической базы Черноморского флота.

"Исключать возможные провокации (со стороны Украины – ред.) никто не станет. Но в целом Крым сегодня может быть полностью спокоен за сухопутную, морскую и противовоздушную оборону", – заверил глава профильного комитета страны-агрессора.

Вместе с тем, СМИ оккупантов сообщают, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в Крыму с 1 января 2017 года.

Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

Отметим, ранее украинские власти предупреждали, что милитаризация Крыма Россией угрожает безопасности всего Средиземноморья.

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