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NEWSru.ua // Украина // Воскресенье, 8 января 2017 г.
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Из-за непогоды на дорогах погибли пять человек, 45 травмированы, Украину ожидает снижение температуры
время публикации: 11:25
последнее обновление: 12:14
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В результате осложненных погодных условий за минувшие сутки, 7 января, на дорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан
По состоянию на 9:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях
Сложные погодные условия в Украине сохранятся и 8 января

В результате осложненных погодных условий за минувшие сутки, 7 января, на дорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по состоянию на 9:00 движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сложные погодные условия в Украине сохранятся и 8 января.

В городе Киеве прирост снежного покрова ожидается в пределах 10-15 см, снижение минимальной температуры до -15-18.

8 января в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ухудшение погодных условий: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на дорогах гололедица. В Украине, кроме восточных областей, порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.

В западных и северных областях резкое снижение температуры воздуха до -11-16 градусов, в Карпатах и Прикарпатье до 20-25 градусов мороза.

В ГСЧС прогнозируют, что 9 января произойдет ослабление и прекращение опасных явлений.

Ранее на Херсонщине спасатели освободили из снежных заносов на дорогах области 91 автомобиль, где находились около 300 человек.

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